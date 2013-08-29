Тюремщики опровергают, что Лозинскому смягчили наказание

Как сообщает пресс-служба ГПтСУ, "данный осужденный с апреля 2012 года по настоящее время отбывает уголовное наказание в виде 10 лет лишения свободы в Бориспольской исправительной колонии Киевской области (№119)".

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За период отбывания наказания он допустил одно грубое нарушение требований режима содержания, за что на него было наложено дисциплинарное взыскание. Поощрений Лозинский от администрации учреждения не имеет.

В период с 1 июля по 23 августа этого года он был трудоустроен в учреждении на участке «Мастерская СТО».

Согласно ст.101 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, 1 июля относительно Лозинского формально наступила льгота в виде возможности перевода его на участок социальной реабилитации (участок социальной реабилитации (УСР) – структурный участок учреждения, который создается вне пределов охраняемой зоны учреждения, и туда переводятся осужденные, которые довели администрации учреждения, что они становятся на путь исправления, имеют хорошее поведение, достойного отношения к труду, являются примером для других осужденных. Решение о применении такой льготы в отношении каждого осужденного принимается соответствующей комиссией учреждения).

Однако руководством учреждения в отношении Лозинского не была применена норма ст.101 УИК, поскольку согласно характеристике указанный осужденный не заслуживает данной льготы.

Лозинский содержится на общих условиях в Бориспольской исправительной колонии (№119), говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2011 года приговором Днепровского райсуда Киева Лозинский было лишен свободы на 15 лет за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, произошедшего 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области.

Газета «Сегодня» сообщила, что Лозинский может скоро выйти на свободу. По данным источника в Государственной пенитенциарной службе, в колонии Лозинскому существенно смягчили условия содержания, переведя на участок социальной реабилитации.