СМИ: Лозинский может вскоре выйти на свободу

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на информированный источник в Госпенитенциарной службе.

«Участок соцреабилитации — это промежуточная площадка перед выходом на свободу. Это означает, что скоро его могут выпустить, — говорит источник. — Там не столь строгий контроль со стороны администрации, и режим предусматривает, что человека как бы всесторонне подготавливают к нормальной жизни, чтобы он лучше адаптировался к ней после зоны».

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Таким образом, Лозинского, приговоренного в 2011-м Днепровским райсудом Киева к 15 годам (недавно Высший спецсуд «скостил» срок до 10 лет, 3 из которых он уже отсидел), вероятно, готовятся выпустить на волю.

«В этом не было бы ничего особенного, если б он на зоне зарекомендовал себя положительно, — говорит бывший работник тюремного ведомства, находящийся сейчас на пенсии. — Осужденного могут перевести на участок соцреабилитации после отбытия одной трети срока, и формально Лоза в эту категорию попадает. Но ранее он отказывался работать. Так что чем он заслужил такую честь, непонятно».

Собеседник добавил, что администрация часто закрывает глаза на разного рода нарушения, допускаемые теми, кто переведен на участок соцреабилитации: «Там нет и колючей проволоки, а если кто-то вечером уйдет к кому-то на ночь в гости из соседнего поселка, это не считается побегом и, соответственно, не наказывается (конечно, если человек утром вернется)».

По информации из колонии, Лозинский пересмотрел былое отношение к общественно полезному труду и сейчас прилежно работает, как и другие осужденные, которым смягчили режим содержания, чтобы в скором будущем выйти по УДО (то есть раньше, чем положено, так называемое условно-досрочное освобождение).

В колонии уточнили, что участок соцреабилитации (в обиходе — «пионерлагерь») находится на территории зоны.

Тем временем. адвокат Виктор Грицюк не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что теперь его подзащитный находится именно там.

Напомним, Лозинский встретил свою будущую жертву Валерия Олийныка на охоте и нанес ему множество тяжелых травм, за то, что он якобы зашел в угодья экс-нардепа.

«Лозинский начал наносить ему удары руками и ногами в область головы, по туловищу и конечностям. Затем Лозинский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из ружья выстрелил Олийныку в правую ногу, отчего тот практически потерял возможность самостоятельно передвигаться», — было сказано в первом вердикте по делу Лозинского.

Олийнык умер в машине скорой помощи.