Новый посол США хочет поговорить с Тимошенко

Об этом, как сообщает Украинская правда, посол сказал в интервью телеканалу "Украина".

"Конечно, я хотел бы сделать то, что уже делал посол Теффт, который вместе с европейским коллегой ездил в Харьков и смог встретиться с госпожой Тимошенко", - отметил он.

"Я заинтересован поступить так же, в частности, чтобы услышать ее взгляды на европейский выбор Украины, ее взгляды на украинскую демократию", - сказал Пайет.

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Комментируя судебные процессы против Тимошенко, посол уточнил, что "это для Соединенных Штатов не вопрос личности, а вопрос принципа".

"Речь идет о том, как бывшего главу правительства преследуют в правовой плоскости за действия, совершенные в официальном качестве. Это не о личности – это о принципе. Эта проблема вызывает большое беспокойство в США, в Конгрессе, а также в Европе – не только среди европейских правительств, но и Европейского суда по правам человека, который в этом году определил, что задержание Тимошенко было незаконным и безосновательным", - отметил он.

При этом он выразил надежду, что украинская власть найдет способ для урегулирования сложившейся ситуации. "Мы очень надеемся, что правительство проявит мудрость и, работая с Коксом и Квасневским, найдет способ решить эту проблему. Здесь есть сложные правовые вопросы, и не мне давать рецепт ответа на них. Но принцип важен для Соединенных Штатов, как важен он и для многих украинцев и для Европы", - подчеркнул Пайет.