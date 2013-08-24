Тимошенко призывает украинцев доказать, что Украина достойна быть в Евросоюзе

Об этом говорится в ее поздравительном письме к украинскому народу, размещенном на сайте "Батькивщины".

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"Сегодня мы идем сквозь историю. Это не легкая романтическая прогулка. Мы идем с кандалами на ногах, с рекордной коррупцией правящей Семьи, с торговой блокадой на северных границах, с узурпированной частью нашего Крыма, с безумным противодействием нашим европейским перспективам, с неистовой болью в душе, с трудностями и проблемами. Но мы идем вперед, учимся нести ответственность за нашу выстраданную независимость. Процесс позитивного становления нашей молодой европейской страны уже стал необратимым. Нам никогда не было и не будет легко. Таков уж у нас генетический код, такая история, такая судьба. Подписание и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС тоже находится в зоне риска – это еще одно наше историческое испытание. На этом пути мы не одиноки – у нас есть друзья, есть те, кто тоже верит в Украину вместе с нами. Мы должны доказать, что мы достойны быть в Европейской семье. К нам демократический мир относится с надеждой, с верой, что мы достойны лучшей судьбы", - пишет Тимошенко.

"Мы как страна, как нация уже состоялись… Это главное, - отмечает она - Нас уже никому не отменить, не запретить. День Независимости – это не праздник политиков, не парад, не самолеты над Крещатиком и не биллборды с поздравлениями. Это - День единства всех украинских душ по всему миру. У нас есть своя бесценная земля, свой язык, своя история, свои герои и обязательно будет свое выстраданное будущее.

"Тяжело быть оптимистом там, где я сейчас нахожусь. Но я знаю, что у Украины все будет хорошо", - подчеркнула Тимошенко.