Азаров надеется на переговоры с Израилем

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Я оцениваю очень высоко шансы на то, что переговоры пройдут позитивно. Однако надо понимать, что это сложный процесс, в котором мы должны найти компромиссные подходы, учитывая интересы экономик Израиля и Украины”, - отметил Азаров, отвечая на вопрос.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум заявила о том, что вопрос подписания договора о свободной торговле между Украиной и Израилем откладывается, поскольку на сегодняшний день для украинской стороны более приоритетным является подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Однако уже 22 августа пресс-служба Посольства Государства Израиль в Украине сообщила, что работа над соглашением идет в плановом режиме.

В середине июля Кабинет министров создал делегацию правительства для участия в переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем, которую возглавил директор департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Министерства экономического развития и торговли Сергей Крючков.

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В марте 2013 г. Президент Украины Виктор Янукович поручил Минэкономразвития в течение 2013 года провести подготовку к проведению переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле с Израилем.

Вопрос о свободной торговле Украина и Израиль начали обсуждать с конца 2010 г.