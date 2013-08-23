Янукович приземлился в Харькове
12:17, 23 августа 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Харьковскую область с рабочим визитом.
Янукович - уже в Харькове
Как сообщил корреспонденту УНИАН работник управления службы безопасности Украины в Харьковской области, президентский самолет приземлился в международном аэропорту “Харьков”.
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Янукович сегодня примет участие в торжествах по случаю 70-летия освобождения Харькова от фашистских войск, в частности, Президент посетит Мемориал Славы, где возложит цветы к монументу, а также на Площади Свободы посетит торжественные мероприятия по случаю Дня города.
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