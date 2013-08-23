На Банковой подняли государственный флаг (фото)

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины, которая традиционно состоялась на площади перед Администрацией главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на площади выстроилась рота Почетного караула в составе представителей трех родов войск.

Государственный Флаг Украины был торжественно поднят во время исполнения военным оркестром Государственного Гимна Украины.

Воины Почетного караула прошли перед Президентом торжественным маршем.

День Государственного Флага отмечается 23 августа согласно Указу Президента Украины от 23 августа 2004 года.