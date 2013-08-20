Кравчук говорит, что Украина «практически готова» к подписанию ассоциации с ЕС

Украина практически готова к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук.

“Мы, наконец, определились по тем вопросам, которые все время были или незавершенными, или мы качались вокруг этих вопросов, не имея твердой позиции. Мы практически готовы подписать Соглашение об ассоциации. Есть вопрос, но если бы ВР объединилась в этом вопросе, то где-то в сентябре фактически можно было бы завершить принятие тех законов, какие нужны для того, чтобы осенью в ноябре подписать Соглашение об ассоциации”, - сказал он.

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Кравчук также отметил, что позитивом является то, что экономика и гривня, в частности, удерживаются. Также, по его мнению, несмотря на все сложности – и внешние, и внутренние, сужается фронт для коррупции и взяточничества. В то же время Кравчук отметил, что разрыв между богатыми и бедными в Украине углубляется, что очень негативно влияет на общую ситуацию в государстве.

“Следует отметить, что и война между правящей партией и оппозицией приобретает все больший размах. Это война целеустремленная и такая, которая не помогает Украине, а наоборот становится серьезным препятствием для реализации многих проблем, которые есть в Украине”, - сказал он.

В то же время, по мнению Кравчука, Украина имеет независимого президента и независимую власть. “Позиция нынешнего президента и правительства в тех вопросах, которыми я владею, последовательная и системная, и это вселяет в меня надежду, что Украина была, есть и будет независимой”, - добавил он.

Кравчук также считает, что сегодня рассчитывать на радикально другую Украину – не стоит.

“Зная политическую структуру Украины, расстановку политических сил, ускоренное богатство на одном полюсе и бедность на другом, я говорю, что сегодня рассчитывать на радикально другую Украину, с радикально другой жизнью – невозможно”, - добавил он.