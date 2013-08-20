Кравчук думает, что России Украину в ТС не затянуть

Россия не вынудит Украину вступить в Таможенный союз и не стоит преувеличивать значения торговой войны между нашими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук.

“Россия вынуждает Украину вступить в Таможенный союз, но вынудит ли, я думаю, что нет, если мы займем, по крайней мере, такую же позицию, как сейчас”, - сказал Кравчук, добавив, что сейчас позиция украинского правительства и Президента Украины системная и последовательная.

“Я бы не преувеличивал ее значение (торговой войны между Украиной и Россией — УНИАН) думаю, что иметь дело с нецивилизованной властью очень трудно, если бы Россия хотя бы сказала, что она от нас хочет, она же не говорит, потому что говорит лишь устами чиновников, которые сидят на теме, качественно или некачественно, и с нами торгуются”, - сказал Кравчук.

Он отметил, что существуют определенные проблемы, в случае если Украина не будет членом Таможенного союза, но их нужно решить. “Я не хотел бы, чтобы эта война превратилась в политические процессы, и чтобы они отразились негативно на нашей экономической работе”, - сказал Кравчук.

Он также отметил, что не только Россия оказывает давление на Украину, поскольку в середине нашего государства также существует определенное давление. “У нас есть пятая колонна, которая формируется из тех, кто в Украине живет, но не выполняет украинских заветов, поэтому обычно внутреннее давление также есть”, - сказал Кравчук, добавив, что пятой колонной он называет политические силы, которые сформированы преимущественно в восточных областях Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время блокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отметили, что решение на уровне правительства России относительно регулирования импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.