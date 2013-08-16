Бойко верит, что в понедельник проблемы с российской таможней исчезнут

Украина рассчитывает, что проблема с экспортом ее товаров в Россию будет снята в понедельник по итогам переговоров, заявил агентству "Прайм" вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины. Украинские компании заявляют, что поставки их продукции на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

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"Мы решили, что наша группа, представители нашей таможни, первый заместитель министра доходов будут в понедельник здесь и будет рассмотрен вопрос с руководителем Федеральной таможенной службы РФ - те вопросы, которые вызывают беспокойство с нашей стороны", - сказал Бойко.

На уточняющий вопрос, рассчитывает ли украинская сторона достичь компромисса уже в понедельник, он ответил так: "Мы рассчитываем, что эта проблема будет снята".

По словам вице-премьера Украины, российская таможня разъяснила свою позицию. "Дают объяснения, что в группу риска попали товары, которые, по их мнению, не имели сертификата происхождения, оформленного соответствующим образом. У нас пока нет оснований не доверять объяснениям руководителя Федеральной таможенной службы", - сказал Бойко.