В Германии вооруженный мужчина отпустил двоих из четверых заложников

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской полиции.

Ранее полиция сообщала, что заложников было трое, среди них был третий бургомистр города Зепп Миссльбек (Sepp Misslbeck).

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"По последним уточненным данным, изначально заложников было четверо. Одну из заложниц захватчик отпустил еще до полудня. Около 14.00 он отпустил еще одного - третьего бургомистра Миссльбека. Сейчас вооруженный мужчина удерживает еще двоих. Мы ведем с ним переговоры об их бескровном освобождении", - сказал по телефону собеседник агентства.