В Германии вооруженный мужчина отпустил двоих из четверых заложников
16:32, 19 августа 2013Политика
773
Вооруженный мужчина, ворвавшийся в ратушу немецкого Ингольштадта (федеральная земля Бавария), изначально удерживал четверых заложников, двоих он к настоящему времени уже отпустил.
В ратуше остается два заложника. Фото:myresortguide
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской полиции.
Ранее полиция сообщала, что заложников было трое, среди них был третий бургомистр города Зепп Миссльбек (Sepp Misslbeck).
По теме: Вооруженный мужчина захватил заложников в Германии
"По последним уточненным данным, изначально заложников было четверо. Одну из заложниц захватчик отпустил еще до полудня. Около 14.00 он отпустил еще одного - третьего бургомистра Миссльбека. Сейчас вооруженный мужчина удерживает еще двоих. Мы ведем с ним переговоры об их бескровном освобождении", - сказал по телефону собеседник агентства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter