Бюджетники возле Киевсовета митинговали под список (видео)

Соответствующее видео разместил в сети журналист Володя Тищенко.

Как сообщила женщина, которая контролировала присутствие, она фиксирует, есть ли на митинге ее коллеги "для себя лично".

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"Мы не пришли кого-то брать штурмом. Мы пришли для того, чтобы был принят бюджет на второе полугодие", - объяснила женщина.

Другая же участница митинга, рассказала, что, якобы, работников сферы образования заставили прийти на эту акцию, так как мэрия снимает процент с их зарплат.

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