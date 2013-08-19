Бюджетники возле Киевсовета митинговали под список (видео)
11:05, 19 августа 2013Политика
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Присутствие участников митинга работников бюджетных сфер под Киевсоветом отмечали по спискам.
Соответствующее видео разместил в сети журналист Володя Тищенко.
Как сообщила женщина, которая контролировала присутствие, она фиксирует, есть ли на митинге ее коллеги "для себя лично".
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"Мы не пришли кого-то брать штурмом. Мы пришли для того, чтобы был принят бюджет на второе полугодие", - объяснила женщина.
Другая же участница митинга, рассказала, что, якобы, работников сферы образования заставили прийти на эту акцию, так как мэрия снимает процент с их зарплат.
Больше читайте здесь: http://www.unian.ua/news/590632-byudjetniki-bilya-kmda-mitinguvali-pid-spisok-video.html
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