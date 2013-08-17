Адвокат: увольнение представителя Украины в ЕСПЧ не повлияет на дело Тимошенко

Уверенность в этом в комментарии корреспонденту УНИАН выразил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Оно не может повлиять на судьбу дела, потому что это человек, который представляет Украину именно от правительства Украины в ЕСПЧ. Кто бы там ни был, на деятельность Европейского суда по этому делу и на рассмотрение дела оно повлиять не может», - отметил Плахотнюк.

«На нашу жалобу это никак не может повлиять. Вопрос в причинах. Мне было бы интересно послушать его, почему он ушел в отставку. Если человек не хочет работать, то это по каким-то причинам. Не думаю, что это по семейным обстоятельствам», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН 13 августа министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Кульчицкий подал в отставку.