Тюремщики говорят, что Тимошенко не хочет ехать на завтрашний суд
Пенитенциарная служба подтверждает, что Тимошенко отказалась от этапирования на завтрашнее судебное заседание по делу ЕЭСУ.
Государственная пенитенциарная служба Украины подтверждает, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась от этапирования на завтрашнее судебное заседание по делу корпорации «Единые энергосистемы Украины».
Как отмечается в обнародованном на сайте ГПтС сообщении, «осужденная Юлия Тимошенко было извещена о вызове ее в Киевский районный суд г. Харькова для участия в заседании по делу ЕЭСУ 16 августа т.г., но она в категорической форме заявила о том, что не желает быть этапированной».
“Кроме того, информируем о том, что осужденная написала заявление, которое фактически ничем не отличается от предыдущих ее заявлений, где выражает ходатайство к суду относительно дела ЕЭСУ.
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Наверное, понимая, что рассмотрение ходатайств в судебном заседании в ее отсутствие невозможно, учитывая требования действующего законодательства, она все равно продолжает писать подобные заявления, невзирая ни на какие разъяснения”, - отмечают в ГПтС.
В связи с “категорическим нежеланием” Тимошенко быть этапированной в суд, а также ввиду “не понятных с точки зрения закона заявлений последней”, и с целью недопущения с ее стороны “провокаций и скандальных ситуаций наподобие безосновательных протестов”, руководством колонии на основе ее заявления, а также акта, который был составлен об ее отказе, было принято решение об отзыве заявок на обеспечение сопровождения и конвоя, информирует ГПтС.
“В случае, если вдруг осужденная выразит желание ехать в суд, все организационные меры со стороны руководства колонии будут предприняты безотлагательно и своевременно”, - обещают в службе.
Также в ГПтС отмечают, что “заявления одного из адвокатов осужденной о якобы намерениях Тимошенко быть этапированной, являются откровенной неправдой”.
В ведомстве считают, что распространение подобных комментариев может свидетельствовать “лишь о возможных спланированных провокациях против пенитенциарной службы”.
Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что экс-премьер, скорее всего, не будет присутствовать на судебном заседании по делу корпорации «Единые энергосистемы Украины» 16 августа.
"Насколько мне известно, заявление о доставке она писала. Как себя поведет Пенитенциарная служба – не известно. Но, если говорить объективно, скорее всего, ее там не будет. По каким причинам - об этом можно будет говорить завтра", - сказал Плахотнюк.
Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.
По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».
Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.