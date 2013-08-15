Тюремщики говорят, что Тимошенко не хочет ехать на завтрашний суд

Государственная пенитенциарная служба Украины подтверждает, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась от этапирования на завтрашнее судебное заседание по делу корпорации «Единые энергосистемы Украины».

Как отмечается в обнародованном на сайте ГПтС сообщении, «осужденная Юлия Тимошенко было извещена о вызове ее в Киевский районный суд г. Харькова для участия в заседании по делу ЕЭСУ 16 августа т.г., но она в категорической форме заявила о том, что не желает быть этапированной».

“Кроме того, информируем о том, что осужденная написала заявление, которое фактически ничем не отличается от предыдущих ее заявлений, где выражает ходатайство к суду относительно дела ЕЭСУ.

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Наверное, понимая, что рассмотрение ходатайств в судебном заседании в ее отсутствие невозможно, учитывая требования действующего законодательства, она все равно продолжает писать подобные заявления, невзирая ни на какие разъяснения”, - отмечают в ГПтС.

В связи с “категорическим нежеланием” Тимошенко быть этапированной в суд, а также ввиду “не понятных с точки зрения закона заявлений последней”, и с целью недопущения с ее стороны “провокаций и скандальных ситуаций наподобие безосновательных протестов”, руководством колонии на основе ее заявления, а также акта, который был составлен об ее отказе, было принято решение об отзыве заявок на обеспечение сопровождения и конвоя, информирует ГПтС.

“В случае, если вдруг осужденная выразит желание ехать в суд, все организационные меры со стороны руководства колонии будут предприняты безотлагательно и своевременно”, - обещают в службе.

Также в ГПтС отмечают, что “заявления одного из адвокатов осужденной о якобы намерениях Тимошенко быть этапированной, являются откровенной неправдой”.

В ведомстве считают, что распространение подобных комментариев может свидетельствовать “лишь о возможных спланированных провокациях против пенитенциарной службы”.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что экс-премьер, скорее всего, не будет присутствовать на судебном заседании по делу корпорации «Единые энергосистемы Украины» 16 августа.

"Насколько мне известно, заявление о доставке она писала. Как себя поведет Пенитенциарная служба – не известно. Но, если говорить объективно, скорее всего, ее там не будет. По каким причинам - об этом можно будет говорить завтра", - сказал Плахотнюк.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.