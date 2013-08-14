Кабинет министров одобрил акционирование компании "Укрэнерго"
Правительство Украины одобрило законопроект о преобразовании национальной энергетической компании "Укрэнерго"в публичное акционерное общество (ПАО).
"Это решение, прежде всего, нацелено на то, чтобы сделать компанию кредитоспособной и привлекать инвестиции для выполнения государственных программ", - сообщил в среду министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий, передает РИА Новости.
В июле Ставицкий пояснял, акционирование "Укрэнерго" не означает ее прямой приватизации. Он отмечал также, что все госкомпании Украины сейчас корпоратизируются (то есть преобразуются в акционерные общества) с целью облегчения управления и активизации их работы.
"Укрэнерго"занимается диспетчерским управления объединенной энергосистемой и эксплуатацией всех магистральных линий электропередач Украины. Доход компании в 2012 году увеличился на 16,8% - до $387 млн.