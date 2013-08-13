Инвестиции в торговую недвижимость Европы выросли на 70%

В нем отмечается, что основное внимание инвесторов было сконцентрировано на России и Польше, причем главным образом на крупных торговых центрах - на долю этих стран приходится €1,7 млрд, сообщает РИА Новости.

"Благодаря сделкам с ТРЦ "Метрополис"в Москве и ТРЦ "Аура" в Новосибирске российский рынок уже в первом полугодии 2013 года едва не побил рекорд по объемам годовых инвестиций в торговую недвижимость. Во втором полугодии данный показатель может вырасти еще на 50%, составив по итогам года около $3,3 млрд", - приводятся в отчете слова директора отдела исследований рынка CBRE в России Валентина Гаврилова.

В то же время за пределами Польши и России интерес инвесторов привлекают более мелкие и, следовательно, менее капиталоёмкие типы такой торговой недвижимости, как супермаркеты и отдельно-стоящие торговые здания, указывается в материалах CBRE.

"Если в макроэкономической обстановке не произойдет никаких существенных изменений, объемы торговли во второй половине этого года останутся высокими. Благодаря этому объемы инвестиций в 2013 году могут достигнуть результатов 2008 года", - отмечает в докладе старший директор, руководитель отдела исследований и консалтинга в регионе Центральная и Восточная Европа СBRE Йос Тромп.