Запрет на экспорт в Россию уже сказался на работе фабрик Roshen

Украина заинтересована в скорейшем начале переговоров по снятию запрета на ввоз украинских кондитерских изделий в Российскую Федерацию, при этом государство должно обеспечить объективность рассмотрения этого вопроса.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

Он сообщил, что в сложившейся ситуации существует коммерческая составляющая, которая касается непосредственно производителей, и есть составляющая государственная.

«Что касается коммерческой, здесь производитель должен обеспечить качество продукции и безопасность. Что касается государственной составляющей, здесь мы должны обеспечить беспристрастное и справедливое отношение к нашим экспортерам, соблюдение международных норм», – отметил Анатолий Максюта.

По его словам, на сегодня Украина пытается решать вопросы ограничения экспорта кондитерских изделий в РФ в рамках законодательства и существующих договоренностей.

При этом он подчеркнул, что ограничение экспорта уже сказывается на работе украинских фабрик компании Roshen.

«Мы предложили встречу для того, чтобы выяснить все детали, потому что на сегодняшний день продукция в Россию не поставляется, – отметил Анатолий Максюта. – В Украине фабрики уже сократили выпуск продукции, соответственно, уже встает вопрос о занятости людей, работающих на этих фабриках».

Со своей стороны он подчеркнул, что правительство делает все возможное для того, чтобы вопрос запрета ввоза украинских кондитерских изделий был решен как можно оперативнее.

«Должны сесть специалисты, и увидеть документы – результаты тех анализов, исследований, проверок, которые были сделаны, четко увидеть, что было обнаружено», – считает он.

В то же время, по мнению Анатолия Максюты, на сегодня нет причин ограничивать экспорт украинских кондитерских изделий в РФ

«На наш взгляд, доступ к рынку РФ должен быть открыт для украинской продукции, поскольку мы видим, что сегодня уже те возможные или гипотетические недостатки, которые были выявлены, – они не являются столь опасными, чтобы это влияло на то, что продукция была полностью закрыта для российского рынка», – уверен Анатолий Максюта.

Он подчеркнул, что еще одним важным вопросом является создание механизма, использование которого позволит избежать подобных ситуаций в будущем. В частности, целесообразным будет создание специальных сертифицированных лабораторий для проверки экспортной продукции.

«Если в России, или любой другой стране-импортере появляются вопросы относительно качества или безопасности продукции, они направляют ее в эти лаборатории, – а те уже подтверждают или не подтверждают. Таким образом, эти вопросы решаются в рабочем порядке и это должно быть проблемой предприятия, не стоит выносить ее на уровень отношений между государственными органами. Мы постараемся создать такой механизм, и я надеюсь, что это будет сделано», – отметил Анатолий Максюта.

В целом он сообщил, что на сегодня Украина ожидает официального согласия России на то, чтобы начать переговоры по снятию ограничений экспорта украинских кондитерских изделий.

«На сегодняшний день мы ожидаем от российской стороны согласия на возможность посетить Россию по этому поводу соответствующей делегацией, в которую вошли бы и представители государственных органов, и соответствующие специалисты, и обсудить профессионально ситуацию, а главное – решить ее, – подчеркнул первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины. – Мы сформировали предварительный состав делегации, который еще будет, наверное, уточняться. Как только от российской стороны будет согласие на то, чтобы мы ехали, мы готовы ехать в любой момент».