В Севастополь прибыл корабль ВМС США «Балкли»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, программой визита эскадренного миноносца, который продлится до 9 августа, запланированы посещения корабля военнослужащими ВМС ВС Украины, в частности, персоналом учебно-тренировочного центра морских операций с целью участия в теоретических семинарах по вопросам проведения досмотра судов при проведении морских операций по перехвату, а также осмотра тактического снаряжения и вооружения, обсуждения вопросов о привлечении персонала сил специальных операций к участию в досмотре судов.

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В свою очередь, члены экипажа эсминца ВМС США побывают в учебно-тренировочном центре морских операций украинских ВМС, где примут участие в теоретических семинарах по вопросам проведения досмотра судов при проведении морских операций по перехвату, будут наблюдать за практической демонстрацией тактических приемов действий персонала досмотровой и штурмовой команды, обменяются соответствующим опытом практических действий с украинскими коллегами.

В штабе флота в первый день визита состоялась протокольная встреча первого заместителя командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Елисеева с американскими моряками. Кроме командира корабля капитана 2 ранга Мэтью Филлипса, во встрече с американской стороны также приняли участие военно-морской атташе при Посольстве США в Украине капитан 3 ранга Леонид Хмелевский и заместитель командира тактического соединения кораблей капитан 1 ранга Филлипс Собек.

«Сотрудничество флотов Украины и США длится уже практически 20 лет, и с каждым годом оно углубляется и расширяется» - отметил вице-адмирал Сергей Елисеев.

Первый заместитель командующего национальным флотом прибавил, что украинские ВМС ощущают существенную поддержку и помощь со стороны ВМС США в процессе подготовки активов ВМС ВС Украины в составе фрегата «Гетьман Сагайдачний» с вертолетом и досмотровой командой на борту к участию в операциях по противодействию пиратству на море «Океанский щит» и «Аталанта».

Американские военные моряки, со своей стороны, выразили готовность к обмену опытом в вопросе противодействия пиратству на море.

Сегодня же состоялась протокольная встреча с американскими военными моряками в Севастопольской городской государственной администрации.