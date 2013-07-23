Военные корабли НАТО прибыли в Одессу

Военные корабли постоянной военно-морской средиземноморской группы НАТО фрегаты "Блас де Лезо" ВМС Испании и "Салихреис" ВМС Турции прибыли в Одессу с дружественным визитом, сообщает РИА Новости.

Во время трехдневного пребывания в Одесском порту иностранные военные моряки ознакомятся с достопримечательностями города и проведут ряд официальных встреч.

В частности, представители НАТО во главе с командующим военно-морской группы контр-адмиралом Эуджинио Диаз дель Рио уже посетили Западную военно-морскую базу ВМС Украины, где прошла встреча со старшим морским начальником Одессы - командиром базы капитаном I ранга Евгением Кинзерским. В ходе встречи военные моряки двух стран обсудили вопросы сотрудничества, взаимодействия и обмена опытом, в том числе и участия украинских военных моряков в международных учениях и операциях.

По теме: Янукович утвердил программу сотрудничества с НАТО

Также военная делегация провела встречи с представителями местных органов власти, а испанские военные моряки возложили цветы к памятнику своему известному земляку - адмиралу Хосе де Рибасу, основателю Одессы и ее первому градоначальнику. Улица, на которой стоял его дом, получила название Дерибасовская. Сейчас это одна из центральных пешеходных улиц города.

Штаб и главная база украинских военно-морских сил на данный момент находятся в Севастополе. ВМС Украины базируются также в Одессе, Очакове, Николаеве и Феодосии.