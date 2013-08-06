В ПР предполагают, что Путин может выставить против Януковича своего кандидата

Такое предположение сделал замглавы фракции ПР в Верховной Раде Олег Царев.

"Что касается участников кампании (президентских выборов 2015-го - ред.), я могу предполагать, что на последней встрече президентов в Севастополе Путин дал понять: Россия не сможет поддерживать Януковича в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС", - рассказал Царев в интервью Forbes.ua.

По словам регионала, у Путина есть два варианта поведения.

"Есть два варианта. Первый – Россия заявляет, что она не поддерживает Януковича. Второй, более жесткий – Кремль выставляет пророссийского кандидата, который в первом туре оттягивает часть голосов у противников оппозиции. Например, это может быть Виктор Медведчук или какая-нибудь другая фигура. У Путина в России рейтинг около 40%, поэтому у любого, кто встанет рядом с ним тут, тоже будет большая поддержка", - предположил Царев.

Как сообщал УНИАН, 27-28 июля президент РФ посещал Украину с официальным визитом, во время которого принимал участие вместе с Виктором Януковичем в празднованиях годовщины Крещения Киевской Руси и Дня флота.