Янукович: Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в начале церемонии командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Юрий Ильин отдал рапорт Президенту Украины.

Командующий Черноморским флотом Российской Федерации Александр Витко отдал рапорт Президенту России.

После этого Главы государств на большом рейдовом катере обошли строй кораблей ВМС Украины и ЧФ РФ на внутреннем рейде Севастопольской бухты.

Во время торжеств в СевастополеПрезидент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами.

«Сегодня корабли Украины и России бок о бок несут службу у крымских берегов. Это демонстрирует глубокий смысл наших братских отношений с Российской Федерацией. Мы ценим и дорожим нашей дружбой с Россией», - сказал глава государства.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Януковича, Севастополь во все времена славился как город боевой и морской славы.

«И в наши дни основные силы флота формируются именно здесь, а служба на флоте — это страницы жизни многих севастопольцев. Здесь крепится морское братство Украины и России», - сказал Янукович.

Президент выразил уверенность, «что совместными усилиями мы сможем обеспечить надежное будущее всех тружеников моря, а украинский и российский флаги на наших кораблях будут символом дружбы, надежности и процветания».