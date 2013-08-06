КГГА: “Гидропарк” остается в коммунальной собственности

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте культуры в ответе КГГА на информационный запрос.

“По результатам рассмотрения информируем, что коммунальное заведение “ПКиО “Гидропарк” относится к субъектам коммунальной собственности территориальной общины города Киева и находится в подчинении Департамента культуры КГГА”, - говорится в ответе.

“Решения об исключении указанного заведения из реестра субъектов коммунальной собственности территориальной общины не принималось”, - отмечается в письме.

Также в департаменте уточнили, что, согласно законодательству, все существующие заведения культуры автоматически включаются в базовую сеть заведений культуры, это касается и ПКиО “Гидропарк”.

Справка УНИАН. 2 августа народный депутат Александр Бригинец заявил, что «Гидропарк» исключили из базовой сети заведений культуры.

«Многие высказывают предположение, что «Гидропарк» купил крупный бизнес и места для культуры и отдыха там не останется. Подтверждения тому нет, но смущает тот факт, что парк исключили из базовой сети заведений культуры. Это означает, что общественной муниципальной среды и свободного отдыха киевлян в «Гидропарке» может не быть», - высказал предположение Бригинец.

Он сообщил, что обратился к председателю КГГА Александру Попову с просьбой обнародовать информацию о перспективах развития «Гидропарка», а также объяснить, почему ПКиО «Гидропарк» исключили из базовой сети заведений культуры.