УДАР: наши парторганизации имеют полулегальный статус

Об этом заявил председатель Киевской областной организации партии «УДАР» Олег Великин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по его словам, в районах Киевской области сейчас проходят отчетно-выборные собрания местных организаций партии «УДАР» в связи с истечением 2-летнего срока полномочий их руководящих органов. Однако горрайонные управления юстиции всячески блокируют возможность внесения изменений в Единый реестр общественных формирований и отказывают в легализации партийной документации.

«По закону Украины «О политических партиях», органам юстиции дается 10-дневной срок на то, чтобы принять к сведению информацию о новом составе руководящих органов партийных ячеек и внести в Реестр соответствующие изменения. Однако, этой нормой сознательно пренебрегают. Например, в городе Буча представителям «УДАРа» сообщили, что всех специалистов горрайонного управления юстиции, имевших доступ к Реестру, уволили, а потому нет возможности зарегистрировать обновленную ячейку партии. В городе Украинка «УДАРу» вообще безосновательно вернули представленные документы. И такой стиль работы органов юстиции в Киевской области носит системный характер», - отметил Великин.

Он также напомнил, что с помощью этой технологии оппонентам партии «УДАР» удалось создать «клоны» политической силы, которые выдвинули фальшивого кандидата от «УДАРа» на выборах городского головы Василькова. Ранее с похожей проблемой «УДАР» столкнулся в Киево-Святошинском районе Киевщины.

По убеждению председателя Киевского областного «УДАРа», такое халатное отношение к своим обязанностям территориальных органов юстиции неслучайно и имеет политический подтекст. «Фактически, создается ситуация, когда наши местные партийные организации имеют полулегальный статус и не могут полноценно принимать участие в промежуточных выборах, проходящих на территории области. Юридические преграды для деятельности партии «УДАР» создаются сознательно, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности», - подчеркнул Великин.