Янукович поздравил военнослужащих с Днем Воздушных сил

11:39, 04 августа 2013
Политика
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Президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Янукович поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушных сил.

Президент поздравил военнослужащих и ветеранов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

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В своем поздравлении глава государства выразил военнослужащим и ветеранам Воздушных сил ВСУ глубокую благодарность за мужество, добросовестную и самоотверженную службу.

Он отметил, что защита воздушных границ государства является почетной, важной и одной из самых ответственных обязанностей.

Президент пожелал военнослужащим и ветеранам Воздушных сил крепкого здоровья, добра и согласия и успехов в благородном деле укрепления обороноспособности нашей Отчизны.

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