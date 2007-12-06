Президент может пропустить Тимошенко вперед

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит проблемы, если Верховная Рада сначала проголосует за избрание премьер-министра, а затем - за пакет из 12 законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ сегодня в Киеве.

Он сообщил, что после обеда планирует провести соответствующие консультации с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ и хочет услышать от спикера виденье подобного сценария.

“Я не вижу больших проблем голосования сначала по кандидатуре премьер-министра, а затем всего пакета законопроектов. Однако чтобы не произошли при голосовании по пакету изменения, что коалиция встретится с определенным трением по тем или другим вопросам, чтобы это не стало трещиной для духа консолидации, поскольку на счету каждый голос», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что как раз замечания, которые звучали во время создания коалиции, могут быть решены принятием соответствующих законопроектов. «В любом случае, я буду все делать для того, чтобы украинское правительство, парламент полнокровно как можно скорее начали работать», - отметил Президент.

В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, нет никаких проблем, чтобы проголосовать пакет законопроектов до избрания премьер-министра.

Он напомнил, что эти законопроекты решают пакет вопросов, которые могут в дальнейшем стать вызовами для нормальной работы коалиции, и поэтому их стоило бы принять до формирования правительства.

Президент отметил, что все эти законопроекты уже обсуждены и не вызывают серьезных противоречий. «По моему мнению, достаточно одного-двох парламентских дней, чтобы эти вопросы были приняты», - сказал В.ЮЩЕНКО.