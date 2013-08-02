Европа получает однобокую информацию об Украине – евродепутат

Лоббисты команды Юлии Тимошенко при помощи связей среди депутатов Европейского парламента и больших денег предоставляют Европе однобокую информацию как о состоянии здоровья самой экс-премьера, так и об общеполитической ситуации в стране.

Об этом заявила Зита Гурма, депутат Европарламента после личной встречи с Юлией Тимошенко, сообщает РБК-Украина.

«У Юлии Тимошенко есть своя команда, которая лоббирует ее интересы в Европейском парламенте. А это значит, что команда занимается тем, что находит информацию, которая во многих случаях, возможно, односторонняя или неправдивая. Например, как сейчас проводится кампания о предоставлении информации о состоянии Юлии Тимошенко. И я думаю, что она вкладывает в это очень большие деньги через своих друзей», – заявила Зита Гурма. Она отметила, что после личной встречи с Тимошенко у нее создалось впечатление, что экс-премьер находится в хорошей физической форме и получает хороший медицинский уход – к ней приезжают врачи из Канады и Германии.

Также Зита Гурма отметила, что при помощи своих лоббистов Тимошенко и ее соратники предоставляют Европейскому парламенту одностороннюю информацию об Украине, которая часто не соответствует действительности.

«Я здесь была с наблюдательной миссией. Я слышала, что говорили в Европейском парламенте о некоторых вещах, но здесь это было по-другому», – сказала евродепутат.

Зита Гурма отметила, что официальные власти Украины должны донести до Европы настоящее состояние дел: сформировать делегацию, которая могла бы ответить на все волнующие евродепутатов вопросы касательно Тимошенко и уголовных дел, к которым она причастна.

«Очень важно, чтобы люди знали, что на самом деле с ней происходит. И я не верю в то, что Тимошенко продолжает быть идолом. Если она сама сказала, что судьба Европы и Украины не должна завесить от нее, то давайте тогда двигаться вперед. И судьба Украины, судьба Европы – это то, что будет следующим шагом после подписания договора», – сказала Зита Гурма.