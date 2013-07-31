СМИ: Эштон не смогла уговорить Мурси отказаться от президентства и протестов

Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, побывавшая на днях в Египте и ставшая первым официальным лицом, встретившимся с отстраненным от власти президентом Мухаммедом Мурси, заявила, что обещала Мурси не разглашать деталей их беседы, пишет в среду интернет-сайт египетской газеты"Аль-Ахрам", передает РИА Новости.

"Я пообещала не разглашать в настоящий момент нашей беседы, его слов или его точки зрения, поскольку он сейчас не может ответить или опровергнуть каких-либо заявлений", - сказала Эштон после возвращения из Каира. Она также отказалась назвать место, где содержится Мурси, сославшись на то, что плохо знает Каир и его окрестности. Эштон лишь сообщила, что экс-президент находится в добром здравии, с ним обращаются достойно, он имеет доступ к газетам, смотрит телевизор.

Между тем, этот визит, окруженный тайной и фактически никак не прокомментированный официальными властями Египта, активно обсуждается в египетских и мировых СМИ. Его активно комментируют и лидеры движения "Братьев-мусульман", выходцем из которого является отстраненный от власти Мурси.

Так, по словам представителя руководства движения, Эштон якобы пыталась убедить экс-президента отказаться от борьбы за власть и публично призвать своих сторонников покинуть площади и прекратить акции протеста, чтобы избежать кровопролития. Взамен Эштон якобы пообещала добиться освобождения как самого Мурси, так и других лидеров "Братьев-мусульман". На это предложение, как заявил представитель движения, Мурси ответил категорическим отказом, подчеркнув, что "борется не за власть, а за законность и за выбор народа Египта".

Он также якобы сообщил Эштон, что сам хотел провести в стране референдум о продолжении своих президентских полномочий, но после проведения парламентских выборов в сентябре или октябре текущего года, "чтобы не допустить в стране вакуума власти".

Президент Мурси был свергнут египетскими военными 3 июля на фоне массовых протестов против его правления.