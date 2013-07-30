Военные пустили Эштон к арестованному Мурси

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на вторник Эштон на вертолете вылетела из Каира для встречи с содержащимся под стражей Мурси. Где именно происходила встреча, не сообщается.

По теме: Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"

Эштон с понедельника ведет переговоры с новыми египетскими властями в Каире. Ранее США заявили, что военные должны допустить главу дипломатии Евросоюза к Мурси.

Мухаммед Мурси был свергнут египетскими военными 3 июля на фоне массовых протестов против его правления. В минувшую пятницу, 26 июля, генпрокуратура Египта приняла решение арестовать Мурси на 15 суток в рамках расследования предъявленных ему обвинений в организации и участии в нападениях на военных, полицейские участки и тюрьмы во время событий января-февраля 2011 года.

С тех пор Мурси находится под арестом без предъявления обвинений и лишен возможности общаться с внешним миром. Тем временем сторонники экс-президента и поддерживающего его движения "Братья-мусульмане" проводят массовые демонстрации, разгон которых сопровождался в последние недели многочисленными жертвами.