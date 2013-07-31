Британский эксперт предупреждает: ассоциация не спасет Украину от России

Если Украина и ЕС подпишут Соглашение об ассоциации, то это почти однозначно вызовет со стороны России шаги для срыва евроинтеграции Украины.

Такое мнение высказал британский политолог Джеймс Шерр.

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«В Кремле большое значение придают тому, чтобы не допустить продвижения соседней страны в орбиту Евросоюза. Для Москвы это означало бы потерю влияния и способности определять траекторию украинской политики, экономики и т.д. Итак, почти однозначно со стороны Москвы будет иметь место давление с требованиями предпринять ответные шаги, чтобы сорвать этот процесс», - заявил Шерр в интервью «Українському тижню».

Он отметил, что у Украины сейчас очень уязвимое положение.

«Киеву и Брюсселю стоит волноваться, как им могут помешать, особенно учитывая нынешнее состояние Украины, ее уязвимость, напряженную внутреннюю ситуацию, расколы, присутствие и влияние экономических интересов, тесно связанных с Россией, разведывательных служб, Черноморского флота в Крыму и т.д. Если кто-то думает, что со дня подписания Соглашения об ассоциации положение Украины постепенно будет становиться безопасным и лучшим, то эти люди могут испытать большой шок», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, на ноябрь запланировано проведение очередного саммита "Восточного партнерства". Как ожидается, на нем может состояться подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.