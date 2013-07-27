Количество разводов сократилось почти втрое

Так, в 2009 году в Украине было зарегистрировано 145 тыс. 440 разводов, в 2010 – 126 тыс. 068, в 2011 – 61 тыс. 872, в 2012 – 49 тыс. 807.

«В первом полугодии нынешнего года в Украине зарегистрировано 21 тыс. 193 развода. Даже если этот показатель во втором полугодии сохранится, динамика по сравнению с прошлым годом все равно будет позитивной, однако мы надеемся, что количество разводов и в дальнейшем будет сокращаться», - заметила директор Департамента по делам гражданского состояния граждан Укргосреестра Валентина Кунда.

При этом в пресс-службе отметили, что больше всего актов о расторжении брака в первом полугодии нынешнего года зарегистрировано в Донецкой области (2 тыс. 429), менее всего – на Волыни (297).

Как сообщал УНИАН, В первом полугодии 2013 года в Украине зарегистрировано 116 тыс. 444 браков.

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Чаще других граждане женятся в Донецкой области: там с начала года зафиксировано 10 782 брака. Немного ниже показатели регистрации браков в Киеве, где за это время женились 9 435 пар молодых.

Далее идут: Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, где заключили брак, соответственно, 8532, 6826 и 6574 пар.

Реже всего женятся жители Кировоградской области. Там с начала года зарегистрировано 2195 новых семей, отметили в Укргосреестре.