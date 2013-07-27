Политолог: православной церкви придется наверстывать время

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил политолог Дмитрий Выдрин.

"Объединению православных конфессий в Украине мешают личные амбиции и противоречия. Я не вижу особых институционных разногласий, но вижу, что существуют амбиции некоторых церковных иерархов, которые не позволяют начать диалог", - сказал Выдрин.

Однако, по словам политолога, после смены иерархов церковь будет подлежать реформированию. "Православная церковь уже давно не переживала реформации, а время стремительно бежит вперед. И церковь, как и все остальные институты, должна наверстывать это время. Ей придется это делать. В частности, в своей стилистике, проповеднической и пасторской деятельности. Поэтому когда придут новые люди и новые принципы, мне кажется, состоится открытый диалог. При нынешних иерархах я не вижу такой возможности", - отметил он.

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Для того, чтобы реформа церкви в Украине началась, по мнению Выдрина, нужно время и давление со стороны людей. "Сейчас нет давления через паству. А когда оно появится - начнется реформирование церкви", - заметил он.