Арбузов: Проблема с дефицитом билетов на поезда уже решается

Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время заседания Кабмина, которое состоялось под его председательством, сообщает РБК-Украина.

«На этой неделе на поезда южного направления было предложено 27-29 тыс. мест. Свободными оставалось 3-5 тыс. мест. Например, на следующую субботу свободными осталось 8 тыс.», – сказал Арбузов.

Первый вице-премьер напомнил, что со вчерашнего дня «Укрзализныця» ввела в оборот электронные билеты. «Ожидаемый результат – сокращение очередей у касс и упрощение пользования услугами железной дороги для граждан», – добавил Арбузов.

Он выразил надежду, что такая практика в скором времени охватит все железнодорожные направления. В то же время, Мининфраструктуры должно изучать реакцию пассажиров, учитывать их предложения, как и держать под контролем ситуацию с наличием железнодорожных билетов.