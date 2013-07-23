Прототип биометрического загранпаспорта обещают разработать до 20 августа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, об этом директор комбината Максим Степанов заявил сегодня во время посещения комбината первым вице-премьером.

Он отметил, что сейчас сотрудники комбината работают над дизайном документа и техническими вопросами.

Степанов также сообщил, что выпуск биометрических паспортов планируется начать к 1 ноября.

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Арбузов, в свою очередь, обратил внимание руководства комбината на то, что наладить выпуск биопаспортов необходимо до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое ожидается в ходе саммита ЕС в Вильнюсе в ноябре 2013 г.

"Вы знаете, что уже осенью мы планируем подписать соглашение с ЕС. Мы должны сделать уже биометрический паспорт – это условие ЕС. Поэтому у меня большая просьба: чтобы у нас не возникало никаких сбоев, и мы с этим справились", - сказал первый вице-премьер, обращаясь к директору комбината.