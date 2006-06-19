Жовтяк выявил незаконное выделение 12 тысяч гектаров земли

Восстановленный судом в должности председателя Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК заявляет, что созданная им комиссия выявила незаконное выделение в Киевской области более чем 12 тысяч гектаров земли.

Об этом Е.ЖОВТЯК сообщил сегодня во время веб-конференции на сайте интернет-газеты «Киевляне».

В частности, он снова отметил, что причины своего освобождения от должности председателя Киевской ОГА видит исключительно в плоскости земельных отношений в области.

«За год работы созданная мной комиссия по изучению законности отведения земельных участков выявила свыше 12 тысяч гектаров земли, которая была выделена незаконно. И именно противодействие тех, от кого незаконно выделенная земля возвращается в государственную собственность, я считаю, являются главной причиной отставки, - сказал Е.ЖОВТЯК. - Хотя, конечно, те, кто трансформируют эту причину, обосновывая Президенту необходимость моего освобождения, пытаются найти политическое объяснение, в том числе связанное с результатами выборов по «Нашей Украине» в Киевской области».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля с.г. правительство Юрия ЕХАНУРОВА внесло представление Президенту об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамически развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины.

24 мая 2006 года Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины освобождения в указе названы не были.

Е.ЖОВТЯК, считая свое освобождение незаконным, обратился с иском в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к главе государства и отменил указ Президента Украины от 24 мая 2006 года об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Однако в тот же день на сайте главы государства появился указ В.ЮЩЕНКО о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации.