Луценко проиграл очередной суд против Кузьмина

Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил жалобу экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на решение Киево-Святошинского суда относительно незаконности его задержания, ареста и содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда после 45 минут пребывания в совещательной комнате зачитал председательствующий судья Олег Левчук.

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В частности, в решении Апелляционного суда говорится, что во время рассмотрения жалобы Луценко в Киево-Святошинском суде были досконально изучены все материалы дела, поэтому решение этого суда оставлено в силе.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности Кузьмина и Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Луценко 26 декабря 2010 года. Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марию-Маргариту Пилаеву, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Викторию Горкавую и Сергея Вовка.

Позже Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года. Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "в связи с отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава криминальных правонарушений".

Луценко подал жалобу на это решение.

В своей жалобе следственному судье экс-министр отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил к рассмотрению жалобу в Киево-Святошинском суде Киевской области.

1 июля этот суд решил не удовлетворять жалобу Луценко на отказ следователя Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко, судей Печерского районного и апелляционного судов Киева, которые вынесли решение о его задержании и аресте.