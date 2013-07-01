Суд отказал Луценко в возобновлении дела против Кузьмина

Киево-Святошинский районный суд Киевской области решил не удовлетворять жалобу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на отказ следователя Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко, судей Печерского районного и апелляционного судов Киева, которые вынесли решения о его задержании и аресте.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил следственный судья Киево-Святошинского районного суда Виталий Никушин.

В постановлении отмечается, что в решении Европейского суда по правам человека не указываются конкретные должностные лица, а только в качестве ответчика указывается Государство Украина. Кроме того, решение Европейского суда основывается на оценочных категориях и его исполнение было возложено именно на государство, а не на конкретных лиц.

В то же время, суд пришел к заключению, что приведенные в жалобе Луценко нарушения, которые, по его мнению, были совершены определенными лицами, не является существенными.

Учитывая изложенное, суд пришел к заключению “жалобу Луценко Юрия Витальевича и его защитника адвоката Фомина Игоря Юрьевича на постановление следователя Генеральной прокуратуры по особо важным делам оставить без удовлетворения”.

Указанное постановление суда может быть обжаловано в течение 5 суток с момента его оглашения в Апелляционном суде Киева.

Комментируя решение суда, адвокат Фомин в интервью журналистам отметил, что будет обжаловать его. “Безусловно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, которые нам разрешены законом”, - сказал Фомин.

На уточняющий вопрос, будет ли сторона защиты по этому поводу обращаться в Европейский суд по правам человека, адвокат ответил, что он изучит этот вопрос и в случае необходимости подаст соответствующую жалобу в ЕСПЧ.

Также Фомин отметил, что судьи в Украине при действующей власти при любых обстоятельствах не могут принять правовое обоснованное решение. “Права как потерпевших, так и обвиняемых защитить в Украине невозможно, поскольку не существует в Украине независимой судебной ветви власти”, - отметил Фомин.

В свою очередь, прокурор Александр Шкитов отметил, что в решении Европейского суда по жалобе Луценко не указано, что какие-то правонарушения совершали конкретные должностные лица.

По словам Шкитова, следователи и судьи действовали в рамках того законодательства, которое существовало на тот момент в Украине, а потому не могут быть привлечены к ответственности.

Также прокурор сказал, что любое лицо в случае, если он считает, что его права в Украине нарушены, после попыток восстановить их во всех национальных судебных инстанциях может обратиться в Европейский суд.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности Кузьмина и Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Луценко 26 декабря 2010 года.

Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позже Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году. Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Луценко подал жалобу на это решение.

В своей жалобе следственному судье экс-министр отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил к рассмотрению жалобу в Киево-Святошинском суде Киевской области.