В ВР снова поднимут вопрос денонсации «харьковских соглашений»

Народный депутат Владимир Яворивский (фракция “Батькивщина”) внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Данный законопроект зарегистрирован сегодня, однако его текст на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада отклонила проект закона о денонсации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Законопроектом Яворивского предусматривалось денонсировать соглашение, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Верховной Радой 27 апреля 2010 года.

Согласно документу, стороны продлевают действие соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о параметрах раздела флота от 28 мая 1997 года и соглашения между правительствами двух стран о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, на 25 лет, - с 28 мая 2017 года с последующим автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не сообщит в письменном виде другой стороне о прекращении их действия не позже, чем за один год до завершения срока действия.

При этом арендная плата за пребывание флота на территории Украины, начиная с 28 мая 2017 года, состоит из платежей России Украине в размере 100 млн долларов США в год, а также из дополнительных средств, которые получаются за счет снижения с даты вступления в силу соглашения цены в размере до 100 долларов от установленной действующим контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», на каждую тысячу кубометров газа, который поставляется в Украину, исходя из льготного согласованного объема поставок, предусмотренного упомянутым контрактом, по такой формуле: при цене 333 доллара и выше за тысячу кубометров газа снижения составляет 100 долларов, при цене ниже 333 долларов снижение будет составлять 30% такой цены.