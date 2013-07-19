Янукович позвал Добкина в Крым - поговорить об урожае

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи в Крыму с председателем Харьковской областной государственной администрации Михаилом Добкиным, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент акцентировал внимание на том, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить урожай. Это даст нам возможность в этом году поставить больше зерна, чем в предыдущие годы, на международный рынок и еще больше поднять авторитет Украины в этом вопросе», - сказал Добкин.

По его словам, речь идет о помощи больших агропредприятий с новейшей техникой небольшим хозяйствам, которые не до конца укомплектованы. Президент отметил, что штабы, созданные в каждом районе, должны оперативно помогать с помощью той техники, которая уже отработала в одних хозяйствах, собрать урожай в других, сказал Добкин.

Говоря о ходе сбора зерновых в Харьковской области, он отметил, что регион в этом году имеет рекордный урожай озимых. «Это позволяет нам надеяться, что Харьковская область внесет достойный вклад в хранилища Украины по итогам уборочной кампании 2013 года», - отметил Добкин.