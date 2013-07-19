В Киеве судят активистов, задержанных ночью на Майдане

Шевченковский районный суд Киева закрыл дело, возбужденное в отношении двух активистов Игоря Галактионова и Игоря Гаркавенко, задержанных во время акции против произвола милиции на Майдане Незалежности в ночь на 19 июля. Об этом сообщила народный депутат от “УДАРа” Оксана Продан, которая присутствовала на судебном заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

"Суд закрыл дела в связи с отсутствием состава правонарушений. Эти дела слушали в помещении Шевченковского суда по ул. Белорусской. Теперь я возвращаюсь в центральное помещение суда на Смирнова-Ласточкина для поддержки остальных активистов. Потому что судебные заседания еще продолжаются”, - сообщила Продан.

В то же время, как рассказал юрист “УДАРа”, помощник Виталия Кличко Владимир Бондаренко, одного из активистов - Юрия Андреева - суд оштрафовал на 85 грн.

Судебные заседания относительно других активистов продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ночью 19 июля бойцы спецподразделения МВД "Беркут" разогнали митинг участников шествия из Врадиевки на Майдане Незалежности в Киеве.

Во время разгона митинга против произвола милиции на Майдане Незалежности в Киеве милиция задержала восемь участников акции, но утром отпустила их. По словам координатора врадиевского шествия Василия Любарца, один из участников акции попал в больницу.