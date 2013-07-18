Участники акции против произвола милиции установили палатки на Майдане

Митингующие намерены остаться на ночь на Майдане, чтобы завтра быть в состоянии продолжить свою акцию, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Наступ".

Сейчас активисты установили 2 палатки.

По теме: Милиция на одолженных стульях принимает граждан на Майдане (фото)

Как сообщает 5 канал, разбивать палатки никто не мешал, однако правоохранители предупредили, что такие действия являются незаконными и напомнили, что акция должна закончиться в 23.30, как указано в заявке.

По словам координатора Врадиевской ходы Василия Любарца, если двух палаток будет недостаточно, будут установлены дополнительные.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько сотен участников "Врадиевской ходы" и киевлян вышли на Майдан Незалежности в Киеве для проведения акции против произвола правоохранителей.