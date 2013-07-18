Участники акции против произвола милиции установили палатки на Майдане
Участники акции протеста против произвола правоохранительных органов на Майдане Независимости решили ночевать на главной площади столицы.
Митингующие намерены остаться на ночь на Майдане, чтобы завтра быть в состоянии продолжить свою акцию, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Наступ".
Сейчас активисты установили 2 палатки.
По теме: Милиция на одолженных стульях принимает граждан на Майдане (фото)
Как сообщает 5 канал, разбивать палатки никто не мешал, однако правоохранители предупредили, что такие действия являются незаконными и напомнили, что акция должна закончиться в 23.30, как указано в заявке.
По словам координатора Врадиевской ходы Василия Любарца, если двух палаток будет недостаточно, будут установлены дополнительные.
Как сообщал УНИАН, сегодня несколько сотен участников "Врадиевской ходы" и киевлян вышли на Майдан Незалежности в Киеве для проведения акции против произвола правоохранителей.