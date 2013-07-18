Навальный после приговора написал о жабе на трубе
12:27, 18 июля 2013Политика
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Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников не скучать и не бездельничать, пока он отбывает наказание.
Навальный написал о жабе на трубе
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Ладно. Вы тут не скучайте без меня. А главное - не бездельничайте, жаба сама себя с нефтяной трубы не скинет», - написал Навальный сразу после оглашения суда.
Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова сегодня, 18 июля, приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес»
17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.
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