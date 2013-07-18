Украинцы одобряют гражданскую активность, но сами не участвуют (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные в Киеве результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

По результатам опроса, 8% граждан Украины привлечены к активной общественной деятельности, и по сравнению с 2008 годом этот показатель снизился на 4%.

При этом уровень привлечения к общественной активности почти не отличается среди сторонников всех политических сил, представленных в парламенте: 11% - избиратели Партии регионов, 10% - "Батькивщины", 9% - "УДАРа", 9% - КПУ и 11% - ВО "Свобода".

58% респондентов считают, что общественные организации нужны в их населенных пунктах, и по сравнению с 2011 годом этот показатель вырос на 8%.

Также опрос показал, что 86% украинцев не являются членами никаких общественных организаций, партий или объединений.

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"Основными причинами своего неучастия в общественной деятельности граждане называют уверенность в том, что их участие ничего не изменит, и нехватку времени на такую бесплатную работу", - отметила на презентации опрос директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

По результатам опроса, граждане считают, что потребность в активной общественной деятельности может у них возникнуть в случае, если она принесет конкретную пользу им или их семье (37%) и если под угрозой окажется жизнь, здоровье или благосостояние близких и такая деятельность будет способствовать ликвидации этой угрозы (33%).

"Сложилась такая парадоксальная ситуация в обществе, когда, с одной стороны, вроде бы стали лучше относиться к общественным организациям, чувствуют, что они нужны, относятся к их деятельности положительно, но сами в этом участия не принимают, надеются на кого-то", - отметила Бекешкина.

Исследование проводилось с 17 по 22 мая. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.