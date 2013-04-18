Эксперты: Украинцы активно продают доллары из-за бедности

Рост продажи валюты со стороны населения в Украине обусловлен исключительно снижением реальных доходов украинцев, что вынуждает их использовать сбережения в иностранной валюте.

Об этом говорится в отчете "Ukrainian Economic Trends Forecast: 2Q 2013" аналитической группы "Da Vinci AG". Эксперты отмечают, что таким образом, нет никаких оснований говорить о существенном снижении спроса населения на иностранную валюту и прогнозируют сохранение тенденции во втором квартале текущего года, сообщает ТСН.

"Население продолжит скупать валюту, однако при этом темпы ее продажи физическими лицами будут постепенно расти под воздействием ухудшения их материального состояния", - говорят эксперты.

Они также считают, что в законодательной и регуляторной сферах, вероятно, продолжат появляться инициативы, направленные на стимулирование населения к отказу от использования иностранной валюты.

В целом по оценкам "Da Vinci AG", несмотря на выплаты, которые приходятся на второй квартал, Нацбанку удастся сохранить курс гривны до конца первого полугодия на уровне 8,0-8,15 грн. Кроме того, эксперты считают, что курс евро будет поддерживать свои позиции, отвоеванные в 2012 году и на протяжении II квартала 2013 года будет находиться в границах 10,3-10,9 грн.

Напомним, по данным НБУ, в марте физические лица купили у банков валюты на сумму 1,256 млрд. долл., а продали - на 1,253 млрд. долл. В феврале физические лица купили у банков валюту на 1,335 млрд. долл., а продали - на 1,114 млрд. долл.