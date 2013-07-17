Эксперт видит угрозу распада Украины

Для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом достаточно решить вопрос экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время круглого стола на тему “Ассоциация с ЕС. Граждане: ожидания украинцев, парламентское содействие” высказал бывший посол Украины в Румынии, экс-постоянный представитель Украины при Совете Европы Александр Чалый.

По его мнению, украинский народ уже сориентировался, что хочет идти в Европу. “Это единственная идея, которая на уровне подсознания концентрирует нашу украинскую нацию как национальную идею”, - сказал Чалый.

Он отметил, что выступает за подписание Соглашения об ассоциации. “Это мое ожидание”, - сказал Чалый.

В то же время, в случае неподписания, по мнению Чалого, “будет очень плохо” всей стране.

“У меня есть ожидание, что если его не подпишут, то, возможно, впервые за более чем 20 лет страна подойдет к черте возможного разделения и распада”, - сказал эксперт.

По словам Чалого, большинство требований, выдвинутых Украине для подписания Соглашения об ассоциации, никогда не могут быть выполнены, потому что они “оценочные”.

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В то же время, существуют “ключевые вещи”, - сказал Чалый. “Есть одна проблема - проблема Тимошенко. Если она будет решена тем или иным образом, все остальные 11 требований, если что-то не состоится неожиданно в этой стране за гранью непонятного, то подписание состоится. Если она не будет решена, то сегодня я понимаю, что подписание под угрозой”, - сказал Чалый.