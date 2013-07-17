Янукович написал Меркель, что он надеется на поддержку
Президент Украины Виктор Янукович поздравил Федерального канцлера Федеральной Республики Германия Ангелу Меркель с днем рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Янукович пожелал Меркель крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.
Также он выразил уверенность, что взаимовыгодные отношения между Украиной и Германией активно будут развиваться на принципах дружбы и взаимоуважения и служить важным фактором для укрепления безопасности и процветания Европейского континента.
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Также Янукович надеется на поддержку правительством ФРГ усилий Украины на пути европейской интеграции, выдающимся шагом на котором должно стать подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.