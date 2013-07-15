Французский посол пообещал выдавать украинцам больше виз

Об этом заявил посол Франции в Украине Ален Реми во время встречи с журналистами во Львове.

По теме: Польша планирует открыть в Украине 17 визовых центров

По словам посла, его удивило, что очень много украинцев никогда не посещали Европу, особенно, если учесть, что Украина граничит с ЕС, пишет Зеркало недели.

Он заверил, что французское посольство намерено увеличить количество выданных украинцам шенгенских виз.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы активизировать процедуру выдачи виз украинцам. Кроме того, ведем работу над тем, чтобы увеличить выдачу долгосрочных виз (от 1 до 5 лет)", - сказал Ален Реми

Он отметил, что также дипломаты работают над тем, чтобы сократить срок ожидания выдачи виз.

По словам посла, в 2012 году Франция выдала украинцам около 46 тыс. виз, а в этом году ожидается, что виз выдадут более 50 тысяч. При этом количество отказов, отметил он, в прошлом году составило всего 0,97%