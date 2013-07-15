Европейский эксперт: Волынская трагедия не помешает евроинтеграции Украины

Такое мнение высказала эксперт ЕС по внешней политики и гражданскому обществу Катаржина Писарская в интервью польской Rzeczpospolitа, пишет Тиждень.ua.

Принятие Резолюции по Волынской трагедии парламентом Польши, по мнению Писарской, могло бы влиять, если бы речь шла об общественных настроениях в западных регионах Украины. Однако, даже это, согласно утверждению эксперта, маловероятно.

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«Западная Украина понимает, что Польша является крупнейшим союзником Украины и сторонником ее вступления в Европейский Союз. Резолюция спровоцирует определенный ответ, однако, нужно помнить, что эта часть страны - наиболее проевропейская», - считает эксперт.

Писарская предполагает, что отсутствие Януковича на мемориальных акциях в Луцке было вызвано внутриполитической ситуацией: украинский президент мало что бы выиграл от этой поездки, зато мог получить определенные неприятности в мало симпатизирующем ему регионе.

«На мой взгляд, президент Коморовский изначально знал, что Янукович не будет присутствовать на мероприятиях», - пояснила эксперт.

В общем, по ее убеждению, историческая дискуссия о Волынской трагедии не относится к реальным современным украинском-польским или украинский-европейским отношениям.

«Будем честными. То, что действительно может препятствовать вступлению Украины в ЕС является отсутствие реформ, очень серьезный социальный раскол между Восточной и Западной Украиной, коррупция и множество других вещей. Я думаю, нужно сосредоточиться на том, что Польша поддерживает Украину на пути к демократии, потому что к демократии этой стране еще далеко», - заявила эксперт.

«Нужно почтить память жертв Волынской трагедии и в то же время помнить, что у нас есть огромный геополитический интерес в Западной Украине, которая является равным образом проевропейской и пропольской», - резюмировала Писарская.