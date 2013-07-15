Участники шествия с Врадиевки дошли до Белой Церкви

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на народного депутата от партии Сергея Каплина, который принимает участие в шествии.

По его словам, в митинге приняли участие свыше 200 человек. «Участники протеста передали местной милиции свои требования – увольнение министра Захарченко и немедленная переаттестация всех сотрудников правоохранительных органов», - заметил он.

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Народный депутат также сказал, что число участников шествия ежедневно растет. В частности, за последние дни к протестующим присоединились еще трое жителей Врадиевки и намерены присоединиться еще 5-7 человек в течение сегодняшнего дня, отметил он. «Уровень поддержки шествия высокий - как среди жителей Врадиевки, так и среди жителей других населенных пунктов», - сказал Каплин.

Народный депутат также прибавил, что из Белой Церкви шествие направилось в Фастов.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области 7 июля отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Виталия Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.