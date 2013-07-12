Врадиевское шествие отправилось из Монастырища в Жашков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на народного депутата от партии Сергея Каплина, который принимает участие в шествии.

Также, по его словам, участники шествия провели митинг с требованием прекратить произвол со стороны правоохранительных органов возле местного рынка.

Все требования участников акции были переданы правоохранителям.

Каплин отметил, что количество участников шествия уже возросло до 25. Теперь, по его словам, колонна отправилась из Монастырища в Жашков.

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Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки 7 июля отправились пешком в Киев, где намереваются потребовать увольнения Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.