Нардеп Шаповалов попал в аварию на ралли «Галиция» (фото)

Как сообщил Шаповалов на своей странице в Facebook, все живы-здоровы.

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«Был сильный дождь, покрытие гравийное местами переходило в грунтовое, где трасса мгновенно становилась скользкой как мыло. Ехали быстро, но осторожно, понимая что в любой момент можно поскользнуться… Гравий превратился в скользкую жижу из грунта и глины и неконтролируемый автомобиль пошел косить кусты и деревья. Я Любомиру (штурману) еще на середине прямика сказал: «Всё, не попадаем», - рассказал нардеп.

Он также отметил, что не может назвать случившееся своей грубой ошибкой – это воля случая, неоднородное покрытие, дождь, первый утренний проезд.

Вслед за Шаповаловым в этом же месте с трассы сошел еще один экипаж и врезался в машину народного депутата.

«Слава Богу, что все это закончилось лишь кучей разбитого железа», – резюмировал депутат.

Справка УНИАН. Ралли «Галиция» – традиционное соревнование по автомобильному ралли, которое проводится во Львове и Львовской области Украины с 2003 года по настоящее время. За эти годы ралли «Галиция» семь раз входило в календарь Чемпионата Украины по ралли. Организаторами являются Автомобильная федерация Украины и Галицкий автомобильный клуб.